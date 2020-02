Este sábado Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Colo Colo, descartó dos nombres que rondaban como posible nuevo entrenador del Cacique tras la salida de Mario Salas.

En la previa del partido de los albos ante Universidad de Concepción, el dirigente indicó que tanto José Néstor Pékerman como Martín Lasarte dijeron que no a la opción de asumir el cargo de DT.

¿Qué dijo Mayne-Nicholls?

“Hemos ido avanzando, pero algunos lamentablemente nos han dicho que no están en condiciones de venir, específicamente Pékerman y Lasarte, que nos dijeron que no por distintas razones personales. Los dos no están en condiciones de venir y seguimos avanzando en otros nombres, viendo la posibilidad de traerlos a la brevedad”, explicó el expresidente de la ANFP a la prensa.

La situación de Scolari

Mayne-Nicholls, además, entregó detalles sobre el acercamiento con el técnico brasileño Luiz Felipe Scolari.

“Aníbal (Mosa), Marcelo (Espina) y yo hablamos con ‘Felipao’ durante la semana y le dijimos que nos interesaba muchísimo contar con él. Hemos estados personalmente con su agente viendo qué podemos hacer. En esas tratativas estamos”, precisó.

El dirigente, sin embargo, reconoció que en las últimas horas no han tenido novedades sobre el entrenador campeón del mundo con Brasil en 2002, luego que se conocieran antiguas declaraciones sobre su tendencia política, la cual no habría gustado en parte del directorio de Blanco y Negro.

“No he vuelto a hablar con él ni con su agente, no sé cuál es la situación, no he podido hablar con ellos, pero nos parece que es un técnico de nivel y de la categoría que nos gustaría tener en Colo Colo”, concluyó.

Otro candidato

Mosa, presidente del Cacique, por su parte, añadió otro candidato a la banca de los albos: el argentino Gustavo Alfaro, cuyo último club dirigido fue Boca Juniors.

“Varios dijeron que no por diferentes razones, y hoy seguimos conversando con Scolari y con Gustavo Alfaro. Con ellos dos se conversa mediante sus agentes”, indicó.