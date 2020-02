El chileno, Cristian Garín, conversó con la prensa luego de retirarse del partido frente al brasilero Thiago Seyboth en las canchas de San Carlos de Apoquindo, lugar en donde se desarrolla el ATP de Santiago.

"Hice mi mayor esfuerzo , pero no me sentía bien, no tenía energía. La motivación principal para jugar era la gente, pero me sentía mal, me levanté muy cansado", indicó.

Con respecto a sus dolencias lumbares el chileno comentó la conversación que tuvo con su cuerpo médico y las indicaciones que estos le dieron.

“El doctor me dijo que tenía que parar, pero yo quería jugar. Vengo hace unas semanas con problemas lumbares, vengo con mucho dolor. Ayer terminé muy tarde. Me hice exámenes y tengo una inflamación en una articulación lumbar", aseveró.

Con respecto a los compromisos que vienen para Garín, el chileno mira de reojo lo que pasa con su estado de salud, el cual puede complicarle principalmente su participación por el repechaje del grupo mundial de Copa Davis contra Suecia en Estocolmo.

“El doctor me dijo que debo tomar en cuenta esta lesión, me dijo que parara una semana”.

Garín se realizará nuevamente exámenes médicos para analizar su inflamación lumbar, situación que definirá su participación para las demás citas del tenis en las próximas semanas.