¿Qué pasó?

Mientras Colo Colo está en la búsqueda de un director técnico, Gualberto Jara es el responsable del primer equipo. El paraguayo asume nuevamente como medida de emergencia en la banca de los albos y esta será su cuarto interinato en el club.

En conferencia de prensa, el otrora entrenador de la sub 19 colocolina se refirió a cuál fue su impresión al reunirse con el camarín del Cacique y a los desafíos que se aprontan.

¿Qué dijo Jara?

Junto con señalar que su objetivo es el partido por el Campeonato Nacional, el restablecer la confianza individual y colectiva es lo primordial en un elenco que lleva cuatro derrotas consecutivas.

“Al llegar encontré gente que estaba un poco decaída por el tema de los resultados que se estaban dando. Están deseosos de salir de este momento, me dieron el total respaldo para tomar la decisión que estime conveniente”, indicó Jara.

El técnico paraguayo agregó que “conversé con cada uno de ellos para tratar de que recuperen la confianza y la personalidad de jugar. Esto es Colo Colo y estamos llamados a ganar. Queremos recuperar esa mística”.

Debut en Copa Libertadores

El próximo miércoles, Colo Colo debuta por el Grupo C de la Copa Libertadores ante el club boliviano Jorge Wilstermann. Un partido en que el estratega interino desconoce si estará: “No sé si lo mío seguirá hasta el miércoles. Si me toca, trabajaremos en base a lo que podamos hacer y al rival. Tenemos que recuperar la confianza de la gente”.

Con respecto a si ha planificado algún lineamiento para el cotejo frente a los altiplánicos, Jara manifestó que “no pienso en ese partido, no tengo tiempo”.

Partido ante la Universidad de Concepción

El próximo desafío del momentáneo técnico de los albos es este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. El Cacique recibe a una complicada Universidad de Concepción, que necesita un triunfo para salir de las últimas posiciones.

En este encuentro no aplica el castigo que la ANFP anunció para los de Macul y los hinchas podrán asistir al recinto colocolino. Será a partir de la octava fecha que Colo Colo deberá jugar sin público.