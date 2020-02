¿Qué pasó?

Kevin Durant, reconocido basquetbolista y figura de los Brooklyn Nets, reabrió el debate con respecto al consumo de marihuana en la NBA. La hierba está actualmente inscrita en la lista de sustancias prohibidas en la liga norteamericana de baloncesto, algo que debiese cambiar según la mirada del jugador.

¿Qué dijo Durant?

El dos veces campeón con los Golden State Warriors fue invitado al podcast “All The Smoke”. En la instancia, señaló que “si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate".

Para respaldar sus dichos, la figura mundial del básquetbol comparó los efectos que provoca la hierba con otros estimulantes legalizados por la NBA: “Todos en mi equipo toman café o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel. Espero que podamos superarlo”.

Kevin Durant sobre la Marihuana.



"Creo que debería eliminarse de la lista de sustancias prohibidas (en la #NBA) . Ni siquiera debería ser una discusión hoy en día. No es perjudicial para nadie. Solo puede ayudar, mejorar y hacer cosas buenas".



[📽️ Instagram: Allthesmoke] pic.twitter.com/bczIwa604Y — Anastasio Ríos (@Tasio93) February 27, 2020

Multas por consumo

Desde 1999 que el cannabis está prohibido en la máxima competición de baloncesto y el responsable de aquella determinación fue el recientemente fallecido David Stern, quien se desempeñó como director ejecutivo de la NBA durante 30 años.

La norma aún no es modificada y los jugadores se arriesgan a amonestaciones que varían en tres grados. Si consumieron solo una vez serán notificados y a la segunda serán multados con 25 mil dólares, mientras que en la tercera oportunidad pueden ser suspendidos por cinco partidos, sin considerar el castigo que les puede aplicar sus propios equipos.