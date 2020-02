Cristian Garin (25), la primera raqueta nacional, se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer por 7-6 y 7-5 al italiano Gianluca Mager (128).

A moment he'll never forget 🙌 Soak it in, @Garin_Cris ❤️ 🎥: @TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/Ad7VWGA9ZT

El "Tanque" venía de jugar en esta misma jornada las semifinales del certamen contra el croata Borna Coric, a quien venció por parciales de 6-4 y 7-5, luego que el partido fuese aplazado para hoy por las intensas lluvias que cayeron ayer sábado en esa ciudad.

Solo horas más tarde, el chileno salió nuevamente a la cancha para superar a Mager, ganándole el primer parcial por 7-6. El criollo, en cada punto importante, demostró su jerarquía y mejor ranking.

En el segundo set, Garin, que partió algo lento, se rehizo para imponer condiciones antes de llegar al Tie Break. Por 7-5 se impuso a su rival para consagrarse finalmente como campeón del ATP 500 de Río.

Cristian Garin is the #RioOpen 2020 champion! 🏆



The Chilean defeats Gianluca Mager, 7/6(2) 7/5, and wins his first ATP 500! pic.twitter.com/Eic1n8zPAL