¿Qué pasó?

El Liverpool está en una inmejorable situación. El club inglés es el actual campeón de la Champions League, se coronaron monarcas en el pasado Mundial de Clubes y son punteros indiscutidos en la Premier League.

Un momento en el que desearían estar los hinchas de otros clubes, como el caso de un niño de diez años, fanático del Manchester United, archirrival del elenco de Anfield, que le escribió una carta a Jürgen Klopp para reclamar por el buen momento del equipo que dirige el alemán.

¿Qué decía la carta?

En la misiva, Daragh, nombre del menor, señaló: “Soy del Manchester United y la razón por la que escribo es para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United, es muy triste”.

“Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Sólo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez”, rezó el esperanzador mensaje del pequeño hincha.

La respuesta de Klopp

Si bien agradeció la carta, el técnico germano fue claro en manifestar que no puede obedecer la solicitud de Daragh. “Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso, pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo”, comenzó indicando el estratega.

“Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles”, agregó.

Para recompensar los deseos del menor, el exitoso entrenador le envió un entrañable mensaje: “Cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro, es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte”, concluyó.