¿Qué pasó?

La victoria de Borussia Dortmund ante el PSG tuvo una indiscutible figura. Más allá de lo demostrado por Neymar y Mbappé, las miradas se centraron en la joya del equipo alemán, el joven delantero Erling Haaland.

El atacante, de apenas 19 años, pero de una estatura de 1,94 centímetros, anotó el doblete con que su elenco venció a los parisinos, goles que se suman a su increíble registro personal en lo que va de esta temporada.

Los números de Haaland

La potencia goleadora del noruego quedó al descubierto en el Mundial Sub 20 disputado a mediados de 2019. En un partido frente Honduras, su selección ganó 12 a 0, de los cuales nueve fueron anotados por Haaland, convirtiéndose en el primer jugador en llegar a esa cantidad de goles en mundiales de la categoría.

De regreso al que era su equipo en aquel entonces, el RB Salzburgo de la Bundesliga austriaca, confirmó que estaba en su mejor momento. Por el torneo local, en su última temporada convirtió 28 dianas, mientras que por Champions League marcó 8, sólo en la fase de grupos.



Los grandes de Europa lo tenían en sus carpetas, pero el futbolista finalmente llegó al Borussia Dortmund, aunque con condiciones especiales. El club pagó 20 de los 30 millones de euros que costaba y el resto lo retribuyó en concesiones al padre de Haaland y a su representante.

Además, si bien el atacante vestirá de amarillo hasta 2024, puede exigir su venta en la mitad de su contrato, por lo que el Dortmund está obligado a escuchar ofertas de otros equipos en 2022.

Sus increíbles números no se detienen. Luego de la actuación de ayer frente al PSG, la nueva perla del Dortmund igualó a Robert Lewandowski como los máximos anotadores de la presente Champions League, con 10 goles cada uno.

El mejor de enero

Su primer partido con los alemanes fue un debut soñado. Cuando su equipo era derrotado por 3 a 1 por el FC Augsburg, el joven ingresó desde la banca y le tomó 23 minutos anotar un triplete.

In Dortmund for only three weeks and this guy already found a new girlfriend ⚽️🛏😄 @ErlingHaaland pic.twitter.com/16lITUhYbV — Borussia Dortmund (@BVB) January 18, 2020

Con esa magistral actuación, Haaland se posicionó como el primer debutante que marca un hat-trick en la Bundesliga alemana saliendo como suplente y el segundo más joven en hacerlo en su primer duelo.

Por si fuera poco, fue escogido como el mejor jugador de la liga local en enero. Solo participó en dos encuentros durante aquel mes, pero bastaron 59 minutos para hacer cinco goles.