View this post on Instagram

Krespita Rodríguez, te conocí una vez en un charla que di y estabas tú, me causó mucha curiosidad saber que teníamos una boxeadora de un muy alto nivel ya que los periodistas solo se preocupan de cubrir ciertos deportes, hoy supe que tienes una muy difícil pelea que tienes que ganar (tumor) y me gustaría saber de que forma te puedo ayudar , ya que lei que una tal Pamela Diaz te iba ha ayudar que lo encuentro super bien pero en que te puede ayudar ese tipo de personas cuando se trata de un tumor, bueno cualquier cosa háblame por interno, te deseo lo mejor. Marcelo Rios