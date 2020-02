Este viernes la UEFA anunció una dura sanción en contra del Manchester City, que no podrá jugar en competencias internacionales durante las próximas dos temporadas.

La resolución del máximo organismo del fútbol europeo fue tomada debido al incumplimiento de las normas del Fair Play financiero, además de no cooperar en la investigación, por parte del equipo de Claudio Bravo.

Uefa announce Man City banned from next two seasons of the Champions League and fined 30 million euros pic.twitter.com/yUku5PMGZ4 — tariq panja (@tariqpanja) February 14, 2020

Al castigo que imposibilitará al club de jugar la Champions League, o la Europa League, por los próximos dos años, se suma una multa de 30 millones de euros (más de 25 mil millones de pesos chilenos).

La determinación de la UEFA, de todas formas, es apelable, y el City al menos podría ver disminuido el tiempo de la sanción si decide recurrir el fallo.

Reacción del City

De hecho, el elenco inglés reaccionó emitiendo un comunicado en el que declaró que la investigación efectuada por la UEFA fue un proceso “defectuoso” y que “constantemente fue filtrado”, añadiendo que fue “un caso iniciado por la UEFA, procesado por la UEFA y juzgado por la UEFA”.

CLUB STATEMENThttps://t.co/ueMFeLFowu — Manchester City (@ManCity) February 14, 2020

Así es que, como medida de primera instancia, el club anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivos (TAS) para la revisión de la sentencia.