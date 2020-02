¿Qué pasó?

El presente de Barcelona no es de los mejores. A pesar de que está segundo en la tabla de posiciones en La Liga, el rendimiento del equipo no convence a sus hinchas. Uno que ha sido blanco de las críticas es Arturo Vidal. El volante no tuvo un buen actuar en el sufrido triunfo blaugrana ante el Real Betis, ya que para la prensa española fue “un partido para olvidar”.

Uno que se sumó a los cuestionamientos para el chileno es el excampeón del mundo con Argentina en 1978 y exentrenador del elenco azulgrana, César Luis Menotti.

¿Qué dijo Menotti?

En una columna publicada por Sport, el argentino comenzó señalando los problemas de Quique Setién para definir a su once estelar: "Sabemos que Ter Stegen, Piqué y Messi son titulares, pero no sabemos quiénes son el resto de los jugadores del equipo dependiendo de las decisiones del entrenador y las lesiones. Sobre todo no sabemos quiénes jugarán en el mediocampo".

En ese sentido, el actual técnico de Barcelona ha debido improvisar la posición de algunos jugadores, como la de Vidal, que lo ubica como centro delantero, pese a que también cumple otras funciones en cancha.

Menotti se refirió al respecto e indicó que "es un gran jugador. Pero su tarea está mucho más ligada a ser un recuperador que un volante de gol. Ha llegado al área, pero cuando quiere jugar de todo es muy difícil".

"Hay pocos jugadores que pueden jugar de todo como Iniesta, que jugaba atrás, relevaba bien, recuperaba y llegaba al área. Vidal no puede jugar de '9'. Puede pasar que un entrenador logre reinventar a un futbolista. Y el jugador cumpla una tarea en determinado partido, pero son más los casos que no lo logran", cerró.