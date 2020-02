Este domingo debían enfrentarse el Manchester City de Claudio Bravo contra el West Ham United, por la fecha 26 de la Premier League.

Sin embargo, el compromiso debió ser suspendido por las adversas condiciones climáticas que afectan a la ciudad de Manchester y otras zonas del norte de Inglaterra debido a la llegada de la tormenta Ciara.

⚠ PARTIDO APLAZADO ⚠



Debido a las extremas condiciones climáticas, y en interés de la seguridad para aficionados y empleados, el partido de @premierleague contra el @WestHamEspanol ha sido aplazado.



⚽️ #MCIWHU

🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/tToWYKBCKu — Manchester City (@ManCityES) February 9, 2020

La seguridad de jugadores y fans era lo primero... https://t.co/QSkcXFORWO — West Ham Español (@WestHamEspanol) February 9, 2020

Tanto los transportes aéreos como ferroviarios y marítimos se han visto perturbados esta jornada en el Reino Unido, donde la tormenta azota con fuertes lluvias y vientos de más de 130 kilómetros por hora.

En algunas zonas, incluso, se han producido inundaciones en zonas urbanas y ha aumentado considerablemente el caudal de los ríos.

#StormCiara in Derbados pic.twitter.com/jgNoUOAuVT — Andrew (@oilyvalves) February 9, 2020

Strong winds have swept across Britain, causing travel disrption for parts of the country.



Motorists are being warned to take extra precaution on the roads due to the potential difficult conditions.



Get the latest on #StormCiara here: https://t.co/NIQgYh1ojf pic.twitter.com/zKJwfsiVJa — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

A little damp down the park today -#StormCaira #ramsbottom pic.twitter.com/gUJ353hcHj — Richard Jones (@RichardJonesHD) February 9, 2020

#StormCiara #stubbins #irwell #ramsbottom #flooding #rossendale pic.twitter.com/jtCyTyBcs7 — Ditchdigger (@daddyg67) February 9, 2020

Flooding in my lovely #Ramsbottom 😢 The weir has been totally submerged. Please hold bridge! 🙏 Hope everyone is OK elsewhere in the country. Stay safe. #Floods pic.twitter.com/W0VDP4aCll — Katy Davison (@katyeb7) February 9, 2020

A shipping container floats down Burnley Road in Todmorden. #StormCiara continues to cause chaos in #Manchester and beyond. pic.twitter.com/xOyYV2GsaC — The Manc (@TheMancUK) February 9, 2020

Ciara también afecta a otros países como Irlanda, Alemania, Bélgica y Holanda. En estos dos últimos lugares también se suspendieron algunos encuentros de sus respectivas ligas de fútbol.