El afamado delantero portugués, Cristiano Ronaldo, volvió a dar que hablar, pero esta vez fuera de la cancha, por la destacada performance de su esposa, Georgina Rodríguez.

Todo debido a que la modelo se lució en una nueva faceta en Italia.

La pareja del crack de la Juventus se robó las miradas al presentarse como animadora de la versión 70 del prestigioso Festival de San Remo.

En el evento, la esposa de CR7 no solo dio que hablar por su elegante vestuario y escultural figura, sino que además, porque sorprendió por sus dotes artísticos.

Esto porque Georgina se atrevió a entonar la canción Volare y sorprendió al público con un baile de tango acompañada de bailarines y atuendo especial.

La presentación dejó impactado a Cristiano Ronaldo, quien la aplaudió en primera fila y se puso de pie para entregarle un espectacular ramo de flores.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . 🥰🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/jjYwGAauID