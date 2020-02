En las últimas horas se conoció la única buena noticia que ha vivido el Barcelona durante esta semana: Arturo Vidal volvió a entrenar con normalidad, tras perderse el último partido (ante el Levante) del elenco culé.

El volante chileno dejó en el olvido algunos inconvenientes musculares y se unió al resto de sus compañeros, mientras que Gerard Piqué (que está suspendido) realizó un trabajo específico de cara al partido del domingo ante el Betis.

Crisis desatada

Claro que los medios hispanos no destacan con grandes titulares nada futbolístico del conjunto que adiestra Quique Setién.

Y es que unas declaraciones de Éric Abidal, secretario técnico del club, han desatado un escándalo en España.

¿Qué dijo? explicó la salida del técnico Ernesto Valverde.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", señaló.

Hasta ahí todo bien, salvo la reacción rápida de Lionel Messi, el líder del equipo, en su cuenta de Instagram, lo que generó una gigantesca polémica.



"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", sostuvo.

Parar cerrar añadió que “por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".