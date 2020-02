View this post on Instagram

🗣 El retirado futbolista Luis Núñez fue detenido en Bolivia tras permanecer prófugo de la justicia 🔵 El hábil delantero, cuyo paso más destacado en el fútbol profesional fue vistiendo los colores de Universidad Católica, era buscado por su presunta participación en un caso de homicidio ocurrido en octubre de 2018 en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. ⚽⚖ Ahora regresará a Chile y será juzgado en Santiago.