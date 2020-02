Novak Djokovic, reciente campeón del Australian Open y actual número uno del mundo, se refirió al caso de sanción por doping positivo de Nicolás Jarry, asegurando que no cree que el chileno “sea un tipo que se dope”.

“No estoy seguro cuál es su caso. No puedo decir si es inocente o no, porque no lo sé, pero él definitivamente debería intentar dar lo mejor de sí, si es que siente que una suspensión no es lo que corresponde, por demostrar su inocencia”, indicó el tenista serbio a La Tercera.

“Intentamos mantener el deporte limpio, absolutamente. Yo apoyo que tengamos que ser testeados todas las veces que sea necesario. Y no creo que Jarry sea un tipo que se dope”, añadió.

“No lo conozco tan bien, pero no parece un chico que quiera romper las reglas. Se ve un muy buen tipo que trabaja duro y que le gusta el tenis. Parece no ser el caso. Esperemos que pueda volver a las canchas pronto”, concluyó ‘Nole’.

Jarry se encuentra provisionalmente suspendido para jugar por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), ante la cual ahora deberá entregar sus argumentos en la defensa legal y así evitar una sanción que podría llegar hasta los dos años fuera de la actividad.