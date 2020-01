Nadal vence a Nick Kyrgios y se medirá con pupilo de Nicolás Massú en Australia

El español Rafael Nadal, número 1 mundial, venció en el esperado duelo al local Nick Kyrgios por 6-3, 3-6, 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4), este lunes 27 de enero para avanzar a cuartos de final del Abierto de Australia 2020.

Ahora el hispano jugará por una plaza en semifinales con el pupilo de Nicolás Massú, el austriaco Dominic Thiem (5º ATP), al que ha batido en las dos últimas finales de Roland Garros.

En su mejor actuación en lo que va de torneo, Nadal supo “domar” a la estrella local, sostenida por la Rod Laver Arena, que pagó el peaje físico de jugar con el número 1 mundial y no dio la talla en los dos tie breaks que definieron el partido.

They don't call him the world No.1 for nothing ☝️🇪🇸



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt