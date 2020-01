El tiro que rompió las leyes de la física y dio la vuelta al mundo en torneo de Bolos: "¡Es imposible!"

El campeonato Bolos Indoor (World Indoor Bowls Championship) que se vivió en Inglaterra está dando que hablar en todo el mundo debido a una increíble jugada que se registró en uno de de los juegos

Todo se registró en el séptimo set del lance, cuando la pareja conformada por Nick Brett y Greg Harlow se enfrentaron a una jugada.

Harlow se percató que solo había un breve espacio entre ambas pelotas, por lo que era muy difícil que su compañero acertara en el punto.

“Tienes aproximadamente 15 centímetros entre los dos cuencos, así que sólo tienes ese espacio”, dijo Greg Harlow a su dupla.

Ante el panorama, Nick Brett, de 45 años, se tomó unos segundos de concentración y realizó un tiro que fue seguido de cerca por las cámaras.

Todos los presentes se imaginaron que Brett no lo lograría, pero para su asombro el movimiento fue, simplemente, increíble. Incluso, el comentarista del partido aseguró en los parlantes del estadio que este tiro "era ridículo y es casi imposible".

Así Nick lo consiguió y fue ovacioado por los presentes. Finalmente, el campeonato terminó 7-4 a favor de la dupla, quienes ganaron el partido.

Have no idea what the “World Indoor Bowls Championships” are but you can inject this into my veins right now...



Watch England’s Nick Brett in all of his Bowls Championship glory...pic.twitter.com/Tbha55ZB6H