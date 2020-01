La U derrota a Coquimbo Unido en amistoso gracias a estreno goleador de Joaquín Larrivey

View this post on Instagram

Cierre de pretemporada y triunfo en amistoso ante Coquimbo Unido! 👏 Con gol de @joaquinlarrivey9 vencimos por la cuenta mínima en el CDA y nos preparamos para enfrentar a Unión Española por la semifinal de #CopaChileMTS 🏆 #PretemporadaGatorade #VamosLaU 🤘