Blandi en su llegada a Colo Colo: "No vengo a hacer olvidar a Esteban Paredes"

Este viernes, mientras se disputaba el partido amistoso ante Godoy Cruz de Argentina, Colo Colo anunció el fichaje del delantero argentino Nicolás Blandi, quien llega proveniente desde San Lorenzo.

En su presentación en el club de Macul, el atacante, de 29 años, explicó las razones que le hicieron tomar la decisión de arribar al Cacique.

“Me siento maduro, me siento pleno físicamente y con ganas de nuevos desafíos. Lo que me motivó a elegir a Colo Colo fueron muchas cosas: la insistencia y esfuerzos de la directiva, y obviamente todo lo que me dijeron del club, me hablaron maravillas”, detalló.

“Pablo (Mouche) no llevaba ni un mes en Chile y ya me decía que tenía que venir a jugar a Colo Colo. Me habló maravillas del club desde que llegó”, añadió Blandi, quien compartió camarín con Mouche en sus pasos por Boca Juniors y San Lorenzo.

Respecto de sus objetivos en los albos, indicó que “no vengo a hacer olvidar a Esteban Paredes, creo que él ha hecho historia en el club y en el país y eso no se borra con nada. Voy a disfrutar y aprender de él”.

“Estoy muy ilusionado y trato de siempre exigirme para dar el máximo, pero tengo que estar tranquilo, conocer el club, ir adaptándome. Firmé tres años de contrato, ojalá los pueda cumplir y darle muchas alegrías al club en ese tiempo”, sentenció el jugador trasandino.