Golpe a la silla del juez y llantos: La complicada serie entre Argentina y Rusia en la ATP Cup

Durante este jueves, se vivieron tensos momentos en los cuartos de final de la ATP Cup, específicamente en el partido de Argentina contra Rusia, que terminó con discusiones y jugadores multados.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada lo vivió el tenista argentino, Guido Pella, quien se enfrentó al ruso, Karen Khachanov, perdiendo por parciales de 6-2 y 7-6.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano, ya que en medio del partido el jugador trasandino estalló en llanto luego de mostrarse errático durante varios pasajes del encuentro.

Tras la derrota en el primer partido, el número 1 de Argentina, Diego Schwartzman, salió a enfrentar al actual top 5 del ránking ATP, Daniil Medvedev, en un desafío aún más tenso que el anterior.

El primer cruce entre ambos se dio finalizado el primer set, cuando "El Peque", se acercó hasta el ruso para recriminarle la euforia con la que celebraba los puntos ganados.

It's all getting a bit spicy in Sydney... 🌶 😳#ATPCup pic.twitter.com/IgCt1KLEnD