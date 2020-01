Sigue la participación de los pilotos chilenos en el día 4 del Rally Dakar 2020

Ya se vive la etapa 4 del Rally Dakar 2020 que ahora tiene como escenario Arabia Saudita, que recibió en sus tierras la exigente competencia tuerca.

Y los pilotos chilenos quieren ser protagonistas de la prueba que recién arranca.

Son los casos de Pablo Quintanilla (motos), Francisco “Chaleco” López (Side by Side), Ignacio Casale (Quads) y todos los representantes nacionales presentes en el certamen que incluye también autos y camiones con 557 competidores.

Sigue todos los detalles del Rally Dakar desde las 00:30 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en Fox Sports Básico y Fox Sports 1 (programa especial) además, de la cobertura online del sitio oficial de la competencia.

557 competitors 🙋‍♂️🙋‍♀️

351 vehicles 🚗 🏍️



5% more than last year! Here are the details 👇#Dakar2020 pic.twitter.com/qlOeHDx2AY