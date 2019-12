Claudio Bravo podría llegar al New York City de la MLS en 2020

El futuro de Claudio Bravo podría estar lejos de la Premier League, ya que el chileno podría llegar a la Major League Soccer (MSL) de Estados Unidos.

Su contrato con el Manchester City finaliza en junio del 2020 y las negociaciones para extenderlo por un año no estarían llegando a un buen puerto.

"No está en los planes a largo plazo de Pep Guardiola. Cumplirá 37 años en abril, le cuesta al City 163 mil dólares a la semana, es mucho dinero para un arquero suplente", señaló el periodista de The Times, Paul Hirst.

Debido a lo anterior, el New York City podría ser el próximo club de Bravo por las próximas 4 temporadas. La escuadra estadounidense pertenece al mismo conglomerado dueño del cuadro ciudadano, lo que facilitaría las negociaciones.

Además, el elenco estadounidense están en busca de un arquero con experiencia que comande al equipo para conquistar el título de la MLS.

"Parece muy probable que Bravo se vaya. Por un lado el City no sé si quiera contratar a otro jugador, pero por su contrato podría llegar a New York o incluso Melbourne. Podría tener sentido que se quede por otro año, pero la opción más probable será buscar otro club, cuando el contrato con el City termine", sostuvo Sam Lee, periodista de The Athletic UK.