Hinchas de Colo Colo llegan al Monumental con especial gigantografía en honor a Esteban Paredes

View this post on Instagram

🗣⚽ Esto porque un grupo de hinchas llegó esta jornada hasta el Estadio Monumental con una particular pancarta en su honor. 📸 En la imagen, aparece el delantero @e.paredes7 posando como si fuese el Presidente de Chile y con el lema “este tanque si es del pueblo”. 🔴 ¿Que les parece la idea a los hinchas de @colocolooficial? 👇