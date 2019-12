Estudiantes de La Plata quiere dar el golpe del mercado fichando a Andrés Iniesta

Estudiantes de La Plata planea dar el “bombazo” en el mercado de fichajes con el arribo de un campeón del mundo.

Esto porque el elenco argentino, donde militan los chilenos Gonzalo Jara y Juan Fuentes, va en busca de un refuerzo de lujo.

Esto porque el equipo dirigido por Gabriel Milito y presidido por Juan Sebastián Verón tiene avanzadas conversaciones con el español Andrés Iniesta, ídolo del Barcelona y actual jugador del Vissel Kobe de Japón.

“Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación”, indicó la “Bruja” en declaraciones a Diario Sport.

Además, diario Olé apuntó que Javier Mascherano, quien acaba de arribar a estudiantes, ya se comunicó con su excompañero en el Barcelona para que se logre su fichaje.

“Mascherano se comunicó con Andrés Iniesta, actualmente en el fútbol japonés, para ofrecerle jugar en el León”, aseveró el medio.