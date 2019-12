Medio argentino no olvida a Gary Medel: "De pelearse con Messi a agarrarse con su DT"

Gary Medel y los integrantes de la Selección Chilena en general hace mucho rato que no pasan desapercibidos en Argentina.

En esta oportunidad el diario Olé apuntó al “Pitbull”, quien en la presente jornada se peleó con un rival y también con su propio entrenador.

“De pelearse con Messi a agarrarse con su DT”, fue el titular que expuso el medio deportivo trasandino.

No se quedó ahí y agregó que “las reacciones de Gary Medel no son algo que sorprenden ya que forman parte de la personalidad del experimentado volante/defensor chileno. Los hinchas argentinos en general y los de Boca en particular lo conocieron de cerca cuando jugó para el Xeneize y, también, de varios cruces con la Selección”.

Para finalizar, se acordaron de un partido de la última Copa América de Brasil.

“En el último de esos cruces, en el partido por el tercer puesto de la última Copa América, generó la expulsión (y la suya también) de Lionel Messi por un duro cruce que tuvieron en el primer tiempo. Por eso, el mejor del mundo recibió una fecha de sanción y se perderá el debut de Argentina en las Eliminatorias”, cerró la publicación.

La publicación de Olé