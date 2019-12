Arturo Vidal llega a Chile: Habló de su futuro en Europa y el camino de La Roja rumbo al Mundial

Arturo Vidal arribó este domingo a Chile para disfrutar de unos días de descanso, tras la detención de la liga española durante las fiestas de fin de año.

En su llegada al país, el volante nacional se refirió a su situación en el Barcelona, donde no ha podido consolidarse como titular en el equipo dirigido por el técnico Ernesto Valverde.

“No soy quien toma la decisión de jugar o no, es el entrenador. Pero la gente lo ve, así que eso me tiene tranquilo y seguiré aprovechando todas las oportunidades para seguir marcando, que es lo que me gusta, y espero levantar al final de la temporada los títulos que tenemos por delante”, explicó el ‘King’.

También puedes ver

En el mismo sentido, acerca de la posibilidad de emigrar al Inter de Milán de Italia, el mediocampista indicó que “no me preocupo de eso, menos ahora que tengo días de descanso. Yo ya hice mi trabajo, ahora mi representante tiene que ver eso. Estoy súper tranquilo, súper contento en Barcelona, estos días los voy a aprovechar y cuando vuelva veremos”.

Vidal, finalmente, también tuvo palabras para el sorteo de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2020, donde La Roja iniciará su camino con un difícil partido como visitante frente a Uruguay.

“Son partidos duros, pero al final nos enfrentamos a todos. Al principio nos tocó Uruguay, pero también hay otras selecciones que también les toca duro. El objetivo de nosotros es clasificar al Mundial, y si queremos clasificar les tenemos que ganar a todas las selecciones”, sentenció.