Mike Tyson le enseña a boxear a la tenista Serena Williams: "No quisiera subir al ring con ella"

Un video está dando la vuelta al mundo y lo protagonizan dos campeones del mundo.

Es el caso del legendario ex boxeador estadounidense, Mike Tyson, que a sus 53 años, le enseñó a boxear a la tenista Serena Williams.

La imagen fue publicada por el propio ex monarca de los pesos pesados en sus redes sociales, donde se les ve entrenando golpes y movimientos junto a la bolsa de golpes.

Todo se registró en Boca Raton (Florida) en el marco de la pretemporada de Serena Williams.

Tras la práctica, Tyson sostuvo en su cuenta de Twitter que “no quisiera subir al ring con esta GOAT (acrónimo de ‘Greatest of all time’, la mejor de todos los tiempos)”.

La ganadora de 23 Grand Slam fue alabada por el otrora pugilista, quien agregó en su Instagram que “ella tiene mucho poder”.

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams 🥊 pic.twitter.com/pn8mrlCuOR