Sigue en vivo al Oxford vs. Manchester City con Claudio Bravo de titular por la Carabao Cup

El Manchester City vuelve a ver acción y lo hace por los cuartos de final de la Copa de la Liga (Carabao Cup) de Inglaterra.

Esto porque los “Ciudadanos”, con el portero Claudio Bravo de titular, se ven las caras ante Oxford United, elenco de la Tercera División, en su visita la estadio Kassam.

Todos los detalles del partido único los puedes seguir desde las 16:45 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN Play.

Marcador: 1-3 (FINALIZADO)

Goles: 22' Joao Cancelo (MC); 46' Matt Taylor (O); 50' Raheem Sterling (MC); 68' Raheem Sterling (MC)

Here it is... your #OUFC team to take on @ManCity in tonight's @Carabao_Cup quarter-final at the Kassam Stadium: pic.twitter.com/v4Hcvyq8EO