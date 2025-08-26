Seguro de Lagunas Previsionales: Estas son las personas que pueden acceder

26 ag. 2025 - 13:00 hrs.

Uno de los beneficios de la Reforma de Pensiones corresponde al Seguro de Lagunas Previsionales, el cual permite que las personas que se encuentren cesantes tengan cubiertas sus cotizaciones en la cuenta de capitalización individual de su AFP.

Antes de la Reforma de Pensiones, este seguro solo lo recibían quienes accedían a prestaciones por cesantía financiadas por el Fondo de Cesantía Solidario, sin embargo, desde el 2 de mayo de 2025, se extendió a todas las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que pierdan su empleo.

¿Quiénes pueden acceder al Seguro de Lagunas Previsionales?

Al Seguro de Lagunas Previsionales pueden acceder quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Perdieron su empleo y que eran trabajador/a dependiente con contrato laboral.

Accedan al Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), ya sea recibiendo el Fondo de Cesantía Solidario (FSC) o los pagos de la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

¿Qué porcentaje de cotización paga el seguro?

El Seguro de Lagunas Previsionales permite que el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) financie el 10,10% de la cotización de AFP y las del Seguro Social de cargo al empleador, durante todo el periodo en que el Seguro de Cesantía esté vigente.

A contar de agosto de 2027, el porcentaje de cotización del pago mensual del Seguro de Cesantía será de 10,25%; mientras que aumentará progresivamente hasta alcanzar 14,5% en 2033 y 16% en 2054.

Cabe destacar que, para recibir el pago de la cotización mensual del Seguro de Lagunas Previsionales, las personas que perciban el Seguro de Cesantía no deben realizar ningún trámite adicional.

Esto porque la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) realizará la transferencia automáticamente del porcentaje de cotización del Fondo de Cesantía Solidario a la cuenta de AFP, el mismo día de cada pago del Seguro de Cesantía.

Todo sobre Beneficios Cesantes