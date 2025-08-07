Black Friday Chile 2025 ya tiene fecha: Revisa cuándo comenzará el evento de ofertas online

07 ag. 2025 - 11:15 hrs.

Sin duda que uno de los momentos más esperados por los consumidores son los eventos de ofertas en línea, los que suelen traer precios más bajos de lo que se pueden encontrar en el resto del año, aunque siempre hay que estar atentos para no enfrentarse a falsas ofertas.

En ese sentido, la próxima instancia de e-commerce de estas características ya tiene fecha. Fue Wide Latam, empresa que organiza hace 13 años el Black Friday en Chile, la que confirmó que ya se conocen los días en que se desarrollará este evento.

¿Cuándo será el próximo Black Friday?

El próximo Black Friday se desarrollará a partir del próximo 28 de noviembre, donde se reunirán distintas marcas de los más diversos rubros a través del sitio web https://www.blackfriday.cl/.

Si bien no se sabe con exactitud qué marcas serán parte del Black Friday, ya hay algunas confirmadas. Tal es el caso de Emma, Easy, Energy Club, Booking, Nike, Hi Fi, Adidas y Tienda Copec.

Con miras a sumar más marcas, Black Friday busca incorporar a la mayor cantidad de Pymes. Es por eso que se les está ofreciendo ser parte del Black Friday a un valor preferencial desde $150.000.

En ese sentido, las empresas que deseen ser parte de esta fecha mundial de ofertas en línea, solo deben ingresar a blackfriday.cl/participar-en-black-friday-2025/ o escribir a contacto@blackfriday.cl y conocer las condiciones.

