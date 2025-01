Educación superior: Estas son las universidades acreditadas que no piden PAES

21 en. 2025 - 14:00 hrs.

El proceso de admisión 2025 de la educación superior ya está llegando a su fin. Los resultados de la postulación a las universidades ya fueron publicados (conócelos aquí) y la primera etapa de matrículas comenzó este martes 21 de enero, manteniéndose abierto hasta el jueves 23.

Seguramente, una gran mayoría de aspirantes postuló a una de las 45 casas de estudio que conforman el Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria, las que exigen la rendición de la PAES para ingresar a alguna de las carreras que imparten.

Fuera de ese sistema, hay planteles que no solicitan puntaje de la Prueba de Acceso a la Educación Superior; por lo tanto, son una alternativa para quienes no obtuvieron el rendimiento que esperaban o no rindieron la evaluación y desean iniciar sus estudios superiores.

Las universidades acreditadas que no piden PAES

Primero que todo, que una universidad esté acreditada significa que se sometió voluntariamente a una certificación de calidad por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este organismo analiza las carreras de pregrado y los programas de posgrado (en caso de impartirlas, también considera las especialidades en salud).

Dependiendo de los resultados de la evaluación que realice la CNA, las casas de estudio son acreditadas por una cantidad determinada de años, siendo siete el máximo. En ese sentido, mientras más años de acreditación tenga un plantel, se supone que más prestigioso es a nivel académico e institucional.

En lo que respecta a las universidades acreditadas que no piden PAES, actualmente son tres. A continuación, revisa cuáles son, dónde están ubicadas, qué carreras imparten y hasta cuándo mantienen vigente su acreditación:

Uniacc

Única sede en Santiago.

Imparte carreras como Administración Pública, Arquitectura, Artes Visuales, Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital, Danza y Coreografía, Derecho, Psicología, Periodismo y Trabajo Social.

Acreditada hasta el 9 de agosto de 2026 (obtuvo su acreditación en agosto de 2023, en el nivel básico).

Universidad Viña del Mar (UVM)

Única sede en Viña del Mar.

Imparte carreras como Arquitectura, Agronomía, Bioquímica, Cine y Comunicación Audiovisual, Diseño, Medicina Veterinaria, Periodismo, Terapia Ocupacional, y Química y Farmacia.

Acreditada hasta el 4 de enero de 2027 (obtuvo su acreditación en enero de 2023, en el nivel avanzado).

Universidad del Alba

Con sedes en Santiago, Antofagasta, La Serena y Chillán.

Imparte carreras como Administración Pública, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Neonatología, y Técnico en Preparación Física.

Acreditada hasta el 22 de marzo de 2026 (obtuvo su acreditación en marzo de 2023, en el nivel básico).

Además de estos tres planteles, hay otros dos que tampoco piden PAES, pero no están acreditados: Universidad de Aconcagua (Calama, Rancagua, San Felipe, Los Andes, La Serena, Temuco y Ancud) y la Universidad SEK (Santiago).

Independiente de cuál sea la casa de estudio, una vez que finalice la primera etapa de matrículas, todas tendrán un segundo periodo: desde el viernes 24 al jueves 30 de enero, marcando el fin del proceso de admisión 2025.

