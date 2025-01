Publican resultados de beneficios estudiantiles: Así puedes revisar si fuiste preseleccionado

16 en. 2025 - 07:00 hrs.

Si postulaste a alguna carrera de la educación superior, lo más probable es que hayas hecho lo propio con miras a una beca que financie por completo, o parcialmente, la carrera que deseas estudiar.

Este jueves 16 de enero es un día particularmente importante en ese aspecto, pues será durante esta jornada, a eso de las 14:00 horas, cuando se publique la preselección de los distintos procesos de postulación para estas herramientas de apoyo económico.

En el caso de que aún no hayas postulado, no te preocupes, porque estos resultados solo responden al primer proceso de postulación y habrá un segundo periodo para quienes aún no realicen el trámite, el cual partirá el jueves 13 de febrero y se extenderá hasta el jueves 13 de marzo.

¿Cómo consultar los resultados de la postulación a beneficios estudiantiles?

En caso de que hayas postulado durante el primer proceso, podrás ver si calificaste para uno de los beneficios estudiantiles, ingresando al siguiente enlace. Una vez dentro, solo deberás ingresar tu RUT y se desplegará la información correspondiente.

En caso de no haber resultado exitosa tu postulación, se abrirá un proceso de apelación el 11 de marzo, el que estará vigente hasta el miércoles 26 de marzo.

Si fuiste preseleccionado, en tanto, debes matricularte en alguna institución elegible para los beneficios estudiantiles del Estado y esperar los resultados de asignación, que se darán a conocer el 11 de marzo a las 14:00.

Además, si en tu información de nivel socioeconómico o preselección se te indica que debes realizar una evaluación socioeconómica, tendrás que acercarte a la institución donde te vas a matricular o ya estás matriculada/o, y presentar la documentación que respalde lo informado en la inscripción realizada a través del FUAS.

Todo sobre Beneficio Estudiante