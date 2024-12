Bono de Invierno 2025: Esta sería la fecha de pago del beneficio

29 dic. 2024 - 10:00 hrs.

Con la aparición del proyecto de ley del Gobierno que reajusta las remuneraciones del sector público, se aplican algunas modificaciones a ciertos beneficios.

Es el caso del Bono de Invierno para este próximo año 2025, que es entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y está dirigida a personas mayores de 65 años.

¿Cuándo se pagará el Bono Invierno 2025?

Tal como ha sucedido en años anteriores, la entrega de la bonificación será en mayo de 2025, pagándose en conjunto con la pensión correspondiente a aquel mes, así que el usuario no debe realizar trámite para obtenerlo.

Por cierto, el Bono de Invierno será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

En cuanto al monto que entregará este 2025, se espera que sea de $81.257, lo que significaría un alza de $3.275 en comparación a la cifra que se otorgó en 2024.

Todo sobre Bono Invierno