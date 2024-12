Solo con tu Clave Única: Así puedes conocer si cuentas con seguros contratados

12 dic. 2024 - 17:30 hrs.

No es tan improbable que en el pasado hayamos contratado un servicio que ya no nos sirve o que ya no queremos contar con él, pero que aún seguimos financiando porque simplemente lo tenemos en el olvido.

Un claro ejemplo de esto pueden ser los seguros que se adquieren por una situación en particular y que no dimos de baja a posteriori. O, por otro lado, también puede ser que hayas sido beneficiado con un servicio de estas características por parte de un empleador.

Sea como sea, la buena noticia es que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tiene una herramienta para poder consultar cuáles son los seguros que figuran con tu nombre.

¿Cómo revisar si tienes un seguro contratado?

Es mediante el Sistema de Consulta de Seguras (SICS) donde las personas pueden consultar si tienen un seguro como asegurados, contratantes, para ellas mismas o para familiares que fallecieron o por otros familiares como convivientes, hijos, padres, madres y otros herederos.

Para hacer el trámite, solo debes ingresar al sitio web www.conocetuseguro.cl. Una vez ahí, solo debes presionar el botón rojo que dice "consulta aquí". Posteriormente, deberás ingresar con tu ClaveÚnica.

Luego, se desplegarán una serie de columnas. La segunda de ellas, de izquierda a derecha, proporciona información sobre los seguros.

Si quieres conocer aquellos en los cuales tú eres el contratante o asegurado, la información se desplegará automáticamente. En tanto, si quieres consultar por un tercero, se exigirán algunos documentos dependiendo de cada caso.