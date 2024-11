Bonos de hasta $3 millones: Las ofertas de Mitsubishi Motors durante el Black Friday

28 nov. 2024 - 22:00 hrs.

Comenzó el Black Friday en Chile, uno de los eventos que permite cerrar el año con diversas y tentadoras ofertas en distintas áreas como viajes, calzado, vestuario, tecnología, entre otras.

Uno de los rubros que también ofrece promociones es el sector automotor, como el caso de la marca Mitsubishi Motors, que tienen interesantes promociones.

El Black Friday de Mitsubishi Motors

La firma japonesa ofrece descuentos exclusivos en la camioneta All New L200 y en el recién estrenado Outlander Sport, con bonos de hasta $3 millones. "La All New Mitsubishi L200, uno de los modelos más icónicos de la marca, estará disponible con bonos sobre su precio de lista en sus versiones Work, Dakar XR MT y Dakar XR AT", explicaron.

En cuanto a los precios, detallaron que "la L200 comenzará desde $21.990.000 + IVA"; mientras que el Outlander Sport "estará a la venta con un bono de hasta $3.000.000 de descuento sobre su precio de lista".

Al mismo tiempo, la marca detalló que hay descuentos además en otros modelos y versiones, los que se pueden revisar en la página web (haz clic aquí).

Fechas del Black Friday 2024

El Black Friday se realiza entre el viernes 29 de noviembre (desde las 00:00 horas) y el lunes 2 de diciembre (hasta las 23:59 horas).

Son cuatro días de ofertas en productos de categorías como vestuario y calzado, tecnología, alimentos, viajes y turismo, mascotas, cervecerías, salud y belleza, inmobiliarias, deportes, hogar, juguetería, supermercados, ferretería y construcción, entre otros.

¿Cuál es el sitio oficial para encontrar ofertas?

La cámara de comercio de Santiago dispuso el sitio web Cyber.cl para revisar todas las ofertas. Además, está la iniciativa BlackFriday.cl, donde también hay cientos de marcas.

Todo sobre Black Friday