Bono desempeño laboral: ¿Cuándo se paga?

16 nov. 2024 - 08:00 hrs.

Entre los bonos que pueden recibir las y los funcionarios del área de la educación, se encuentra el Bono por Desempeño Laboral.

Este lo reciben específicamente asistentes de la educación pertenecientes a establecimientos administrados por sostenedores municipales, corporaciones municipales, servicios locales y de administración delegada.

La nómina de beneficiarios de este aporte monetario fue publicada a fines del pasado mes de octubre por la Subsecretaría de Educación.

¿Cuándo se paga el Bono por Desempeño Laboral?

Desde el Ministerio de Educación precisaron que el pago de este beneficio se realizará en dos cuotas. La primera se pagará en diciembre de este año, mientras que la segunda se hará efectiva en febrero de 2025.

Además, de acuerdo a lo determinado por la Ley 21.109, esta bonificación "no constituirá remuneración ni renta para todo efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecta a descuento alguno".

¿Cuál es el monto del Bono por Desempeño Laboral?

El dinero de la bonificación está compuesto por dos ítems: un monto base de 6 UF ($227.892, según el último valor de la unidad que se ha informado) y un monto variable de hasta 4 UF ($151.928).

La cifra variable se determina según el grado de cumplimiento de un "indicador general de evaluación", el que está conformado por los siguientes cuatro pilares, asignándole a cada uno un porcentaje de cumplimiento:

Años de servicio en el sistema educacional público.

Escolaridad.

Convivencia escolar.

Resultados controlados, por índice de vulnerabilidad escolar, del Simce por establecimiento, considerando el último nivel medido entre los dos años inmediatamente anteriores.

Obtendrán el monto máximo (las 10 UF, es decir, los $379.820) "aquellos asistentes de la educación que, por la sumatoria de las cuatro variables indicadas, obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación", dicta la citada ley.

