Hay descuentos de lunes a domingo: Conoce qué beneficios hay para usuarios de BancoEstado

23 oct. 2024 - 14:00 hrs.

BancoEstado es una de las entidades bancarias más importantes del país, con millones de usuarios en todo Chile. Actualmente, las personas que tengan una Cuenta RUT, cuentas corrientes o tarjetas de crédito o débito de la institución estatal pueden acceder a una serie de beneficios.

Todos ellos corresponden a descuentos en distintos rubros comerciales, ya sea en vestuario, salud, gastronomía, viajes, deporte, panoramas, etcétera. Las promociones aplican para compras presenciales o en línea, y algunas estarán disponibles hasta una determinada fecha.

¿Qué beneficios tiene BancoEstado para sus usuarios?

A continuación, revisa cuáles son los principales beneficios por categoría que BancoEstado tiene para los usuarios de sus productos y servicios financieros.

Belleza y vestuario

40% de descuento en Belsport: todos los viernes hasta el 30 de noviembre, los clientes que paguen con tarjeta de crédito Visa obtendrán un 40% de descuento en la compra de zapatillas, ya sea en tiendas o Internet. Conoce detalles aquí.

30% de descuento en Preunic: todos los lunes hasta el 30 de noviembre, exclusivamente para compras presenciales, hay una rebaja del 30% pagando con tarjetas de crédito Visa. Más detalles aquí.

20% de descuento en Corona: pagando con tarjetas de débito o crédito, se aplica un 20% de descuento en vestuario y calzado de mujer, hombre y niños en tiendas Corona. Promoción disponible para compras presenciales y online, hasta el 31 de diciembre de 2025. Revisa detalles en esta página web.

Salud y farmacia

Seguro oncológico y gift card de $20.000: hasta el 31 de octubre estará disponible la contratación del seguro oncológico en caso de diagnóstico de cáncer de mama. Hay planes desde los $6.298 mensuales y la indemnización es de hasta $11.383.200 en caso de diagnóstico. Quienes lo contraten antes del plazo de vencimiento obtendrán una gift card de $20.000. Revisa detalles aquí.

33% de descuento en farmacias Dr. Simi: de martes a domingo, compra tres productos iguales en sucursales y obtén un 33% de descuento en cada uno, pagando con tarjetas de crédito o débito hasta el 30 de noviembre. Más información aquí.

30% de descuento en consultas médicas: solo para usuarios de Fonasa en modalidad de libre elección, hay un 30% de rebaja para consultas de medicina general, ginecología, urología y medicina interna. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre, pagando con tarjetas de crédito o débito. Conoce más aquí.

Gastronomía

40% de descuento en Barbazul: todos los miércoles hasta el 30 de noviembre, los usuarios que paguen con su tarjeta de crédito Visa accederán a un 40% de descuento en toda la carta de Barbazul, Barbanegra, Barbazul Beach Garden y Garden Barbazul. Revisa más aquí.

30% de descuento en Doggis: todos los martes hasta el 30 de noviembre, Doggis tiene un 30% de rebaja para los clientes que paguen con su tarjeta de débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital. El tope del descuento es de $16.000. Conoce más en este enlace.

30% de descuento en Juan Maestro: todos los martes hasta el 30 de noviembre, comprando en tiendas físicas de Juan Maestro mediante tarjeta de débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital, se obtendrá un 30% de descuento en sándwiches. Más información aquí.

Viajes

Vuelos en cuotas sin interés en JetSmart: en la aerolínea hay vuelos a 6 o 12 cuotas sin interés, con destinos dentro de Chile o en Sudamérica, utilizando tarjeta de crédito. En caso de utilizar una tarjeta de débito, algunos beneficios son asientos preferentes y embarque prioritario. Antes de usar la promoción, el usuario debe inscribirse en esta plataforma.

30% de descuento en Accor Live Limitless (All): en hoteles Novotel, Ibis y Mercure (todos ubicados en Chile) hay 30% de rebaja para los que paguen con cualquiera de sus tarjetas BancoEstado y estén inscritos como socios en All. El descuento será de 20% si es para hoteles de All en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Brasil. Más detalles aquí.

Hogar

40% de descuento en Flex: hasta el 30 de noviembre, las personas que paguen presencialmente con su tarjeta de crédito Visa tendrán 40% de rebaja en productos de Flex (colchones, almohadas, bases de cama, entre otros). Conoce detalles aquí.

20% de descuento en Dr. Pet: usuarios nuevos que realicen su primera compra en el sitio web de Dr. Pet, a través de su tarjeta de débito o crédito hasta el 31 de diciembre, tendrá una rebaja del 20% en productos para mascotas. Toda la información aquí.

20% de descuento en Aufbau: todos los martes hasta el 30 de noviembre, en tiendas presenciales o en el sitio de Aufbau, hay un 20% de descuento adicional en productos de tecnología si la compra es mediante tarjeta de crédito Visa. Revisa más aquí.

Todos los beneficios de BancoEstado para sus clientes están enlistados en esta página web.

Todo sobre Beneficios