Último día de postulaciones al SAE: ¿Cuándo se conocen los resultados?

30 ag. 2024 - 08:00 hrs.

Este viernes 30 de agosto a las 14:00 horas finaliza el periodo de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma en la que se puede solicitar el acceso a algún establecimiento público o particular subvencionado para el año 2025.

Este primer periodo para postular se ha mantenido abierto durante todo agosto y está dirigido a alumnos que deseen cambiar de colegio, que ingresan por primera vez a la educación escolar, o que estén en un establecimiento sin continuidad de estudios.

Para postular deben ingresar al portal del SAE (pincha aquí) con sus datos, buscar los establecimientos que sean de su interés, marcar idealmente al menos a seis de estos, ordenarlos según sus preferencias, dar click en el botón "enviar postulación", descargar su comprobante y esperar los resultados.

¿Cuándo salen los resultados de postulación al SAE?

Si postulaste a uno o varios colegios con el Sistema de Admisión Escolar, debes saber que los resultados se publicarán entre el 17 y el 23 de octubre.

En esos resultados también aparecerá que algunas personas quedaron en lista de espera, por lo que tendrán que revisar entre el 4 y 5 de noviembre para ver la respuesta final.

Posteriormente, habrá un segundo periodo de postulación para quienes no postularon en el primero, o no quedaron conformes con el primer resultado, o para quienes no les corrió la lista de espera. Esta postulación complementaria se realizará entre el 15 y 22 de noviembre.

Revisa el calendario completo del Sistema de Admisión Escolar

Desde el 2 al 30 de agosto: Periodo principal de postulación.

Periodo principal de postulación. Desde el 17 al 23 de octubre: Publicación de resultados del periodo principal de postulaciones.

Publicación de resultados del periodo principal de postulaciones. 4 y 5 de noviembre: Publicación de los resultados de las listas de espera.

Publicación de los resultados de las listas de espera. Desde el 15 al 22 de noviembre: Periodo complementario de postulación.

Periodo complementario de postulación. 4 de diciembre: Resultados del periodo complementario.

Resultados del periodo complementario. Desde el 5 al 13 de diciembre: Periodo de matrícula en establecimientos.

Periodo de matrícula en establecimientos. Desde el 11 de diciembre: Periodo de regularización para repitentes.

Periodo de regularización para repitentes. Desde el 16 de diciembre: Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Desde el 20 de diciembre de 2024: Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Desde el 26 de diciembre: Periodo de regularización en establecimientos de la Región Metropolitana.

¿Qué se debe hacer cuándo se publiquen los resultados?

Cuando se publiquen los resultados desde el 17 de octubre, podrás revisarlos en sistemadeadmisionescolar.cl con tu RUN o IPA y contraseña.

Una vez que veas dichos resultados, tendrás dos opciones:

Aceptar: El sistema te permite aceptar de manera definitiva o activar las listas de espera. Si aceptas, debes matricularte en la respectiva institución, pero si vas a lista de espera, tendrás que esperar a los resultados del 4 de noviembre para ver si quedas seleccionado en ese colegio o mantienes el cupo que te dieron.

El sistema te permite aceptar de manera definitiva o activar las listas de espera. Si aceptas, debes matricularte en la respectiva institución, pero si vas a lista de espera, tendrás que esperar a los resultados del 4 de noviembre para ver si quedas seleccionado en ese colegio o mantienes el cupo que te dieron. Rechazar: En este caso renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante, por lo que deberás participar del periodo complementario de postulación.

