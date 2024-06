Sueldo mínimo subirá el 1 de julio: Este es el nuevo monto

29 jun. 2024 - 08:00 hrs.

Julio comienza con una buena noticia, ya que será aplicado el incremento del sueldo mínimo, esto gracias a la Ley de Aumento Gradual del mismo, que fue anunciada en la Cuenta Pública del 2023.

Cabe mencionar que, actualmente, el sueldo mínimo se encuentra en los $460.000 pesos, esto desde su última alza ocurrida en septiembre del 2023.

Además, es importante tener en consideración que esta será la última ocasión en que suba el sueldo mínimo, aunque hay excepciones, según lo consignado en la Ley de Aumento Gradual del Sueldo Mínimo.

¿Cuál será el monto del sueldo mínimo?

Según lo consignado por la ley de aumento de sueldo mínimo, se espera que este suba en 40 mil pesos, por lo tanto, quedará en un monto final de $500.000 desde el 1 de julio.

De este modo, el 2024 terminará con el sueldo mínimo en medio millón de pesos, una de las propuestas más importantes del proyecto del actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

¿Cuándo volverá a subir el sueldo mínimo?

A pesar de que, según lo establecido por la ley, su última alza será ahora en julio, existe la posibilidad de que se puedan concretar dos alzas del sueldo mínimo en el 2025, lo que no está consignado en el proyecto.

La primera se podrá conocer a principios de año, específicamente el 1 de enero del 2025, y dependerá de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, si el IPC acumulado en dicho periodo, no supera un porcentaje establecido, no se realizará esta alza, tal como se esperaba a principios de este año, pero no ocurrió.

No obstante, según el artículo 6 de la Ley N.º 21.578, en mayo del 2025 habrá un reajuste del sueldo mínimo.

"A más tardar en el mes de abril de 2025, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste del monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2025, y consultará para su elaboración las sugerencias del Consejo Superior Laboral", consigna el artículo.