Cuándo son, quiénes votan, en qué comunas y más: Todo lo que debes saber de las elecciones primarias 2024

06 jun. 2024 - 16:00 hrs.

En los próximos días se llevará a cabo un nuevo proceso ciudadano que consiste en las primarias, organizadas por el Servicio Electoral (Servel) y los partidos del oficialismo y la oposición, cuyos resultados serán clave para las elecciones generales de octubre de este año.

Este evento cívico es extraordinario por varias razones, ya que sus características lo diferencian de las sucesivas elecciones que se desarrollaron en los últimos años.

Todo sobre Elecciones Chile

Todo lo que debes saber de las primarias 2024

A continuación, revisa las respuestas de las principales preguntas que existen sobre el siguiente proceso democrático en nuestro país.

¿Cuándo son y qué se vota en las primarias?

Las primarias están calendarizadas para este domingo 9 de junio y se desarrollarán entre las 08:00 y las 18:00 horas.

El objetivo de las primarias es que los partidos políticos organizadores identifiquen cuáles son sus candidatos ideales para competir en las elecciones municipales (alcaldes y concejales) y regionales (gobernadores) que se efectuarán el 27 de octubre próximo.

Dicha identificación se obtiene mediante el voto de los electores: el más votado en las primarias de alcaldía en una comuna será la carta de un partido para aspirar a ese cargo popular en octubre, en desmedro de sus competidores de la misma coalición.

Lo mismo aplica para determinar al candidato o candidata idónea para el cargo de gobernador o gobernadora regional.

Imagen referencial (Aton)

¿Cuáles son las comunas que tienen primarias?

Las elecciones del 9 de junio se realizarán a lo largo de Chile, pero no en todas las comunas del país.

Las primarias de gobernadores y gobernadoras se desarrollarán en solo dos regiones (Coquimbo y Aysén); mientras que las de alcaldes y alcaldesas, en 60 comunas del norte, centro y sur de nuestra extensa franja de tierra.

Para conocer el listado completo de las localidades que tendrán primarias, haz clic en este enlace (aquí).

¿Quiénes pueden votar en las primarias?

Otra característica distintiva de las primarias es que no todas las personas mayores de 18 años pueden votar.

De hecho, el universo que está habilitado para votar el 9 de junio es muchísimo más acotado que una elección general, porque son solo dos los tipos de votantes que pueden participar el domingo:

Aquellos que están afiliados a algún partido político inscrito en las primarias (revisa aquí cuáles son). Ejemplo: el Partido Republicano no tiene primarias, así que un afiliado a él no vota el domingo

Los independientes (ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos).

Además de cumplir con una de las condiciones anteriores, también se exige que el votante pertenezca a la comuna o región en la que se llevarán a cabo las primarias.

Por ejemplo, Valparaíso tendrá primarias de alcaldía, lo que significa que un ciudadano con domicilio electoral en Viña del Mar o cualquier otra comuna no podrá participar en el proceso de la Ciudad Puerto.

Imagen referencial (Aton)

¿El voto es obligatorio en las primarias?

No, el voto no es obligatorio en las primarias; vale decir, si un independiente no acude a las urnas el domingo para ejercer su derecho a voto, no arriesga ningún tipo de sanción.

Para las elecciones generales del 27 de octubre, el sufragio sí será obligatorio para todas las personas habilitadas para votar.

¿Dónde me toca votar en las primarias?

Los habitantes de comunas con primarias pueden revisar su local y mesa de votación, ingresando su RUT (con guion) en la plataforma de "Consulta de datos electorales" del Servel.

La página también sirve para que los usuarios consulten, también con su RUT, si es que habrá primarias en su comuna.

¿Qué necesito para votar?

Quienes asistan a su local de votación pueden sufragar, siempre que presenten su cédula de identidad o pasaporte al vocal de su respectiva mesa para recibir la papeleta.

No serán considerados como válidos los comprobantes de cédula, la licencia de conducir ni otros documentos.

📌 Para las Primarias podrás sufragar con tu cedula de identidad o pasaporte que pueden estar vencidos desde el 9 de junio del 2023.​



¡Ojo! No son válidos la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad u otros documentos. Revisa tus datos en https://t.co/do7ypo3RhI pic.twitter.com/Gwek9kHyCr — Servicio Electoral (@ServelChile) June 6, 2024

¿Cómo es la papeleta que recibiré en las primarias?

Una duda muy común podría ser la papeleta que recibirán los electores que participen en las primarias. El Servicio Electoral informó la siguiente distinción:

Independientes : se les entregará una cédula electoral con las candidatas y los candidatos de todos los pactos que tengan primarias en su comuna y/o región.

: se les entregará una que tengan primarias en su comuna y/o región. Afiliados a partidos políticos con primarias: recibirán una cédula electoral solo con las candidaturas del pacto correspondiente. Por ejemplo, la papeleta de un afiliado a la UDI no tendrá los candidatos de Revolución Democrática.

Independiente de cuál sea la papeleta, la persona tiene que sufragar por solo un candidato. Si vota por dos o más, su sufragio será considerado nulo.

¿En tu región y/o comuna hay Primarias? Conoce tu cédula electoral ingresando a https://t.co/rZX0uQya9K pic.twitter.com/OWgoK5UWMX — Servicio Electoral (@ServelChile) June 6, 2024

En la misma plataforma de "Consulta de datos electorales", los usuarios pueden conocer si fueron designados como vocales de mesa.

Vale recordar que la primera nómina se publicó en el 18 de mayo y que el listado de reemplazantes se dio a conocer el 26 del mismo mes; por lo que se recomienda revisar nuevamente para evitar multas por no desempeñar el cargo.

¿Lápiz pasta o grafito?

El Servel informó que el lápiz grafito se volverá a utilizar en las elecciones primarias, porque volvió a regir la Ley 18.700, la cual indica que "el votante podrá marcar su preferencia en la cédula solo con lápiz de grafito negro, haciendo una raya vertical que cruce la línea horizontal" que acompaña al nombre del candidato o candidata.

Frente a esto, ya no están vigentes las normas, instrucciones y el protocolo sanitario que se instaló en la pandemia para las elecciones, el que indicaba el uso de lápiz azul.