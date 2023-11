Plebiscito 2023: ¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

28 nov. 2023 - 22:00 hrs.

El próximo domingo 17 de diciembre, Chile vivirá un importante momento en su historia, ya que se realizará un Plebiscito, en el cual la ciudadanía votará "A favor" o "En contra" de la propuesta de nueva Constitución entregada por el Consejo Constitucional.

Durante la jornada, las personas deberán acercarse hasta su mesa ubicada en el respectivo local de votación y ejercer su derecho a sufragio, que es obligatorio.

Plebiscito 2023: Cómo revisar si soy vocal de mesa

Previo al Plebiscito, el Servicio Electoral de Chile (Servel) liberó una nómina en la que las personas pueden ver si salieron seleccionadas como vocales de mesa.

Si aún no has consultado esta información, lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web oficial del Servel (haz clic aquí) y pinchar en el botón rojo que dice "Consulta datos electorales".

A partir de allí, deberás colocar tu RUT (sin puntos y con guion), presionar en el recuadro que dice "No soy un robot" y pulsar en "Consultar".

En ese instante, aparecerá toda la información relacionada con la votación. Es decir, si estás habilitado para sufragar, el local al que debes acudir, la mesa y, por supuesto, si fuiste seleccionado como vocal de mesa.

Debes tener en cuenta que los vocales de mesa se encargan de instalar la mesa de votación, además de entregar los votos a los votantes, resolver consultas y cuidar el formalismo de este acto.

Mesa de votación / Aton

¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

Según indica Ley Fácil, sí existe un pago para quienes desempeñen la labor de vocal de mesa. Este se traduce en un bono de 2/3 de UF (alrededor de $24.000).

El pago es por cada acto eleccionario en que la persona participe. Lo anterior contempla lo que vendría siendo la segunda vuelta de una elección presidencial.

Urna con votos / Aton

"Este bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno", dice el texto.

