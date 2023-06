Bono Graduación de Cuarto Medio: ¿Cuál es el monto del aporte?

13 jun. 2023 - 20:00 hrs.

El aporte conocido como Bono de Graduación de Enseñanza Media o Cuarto Medio es uno de los beneficios otorgados por el Estado y que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Familiar Ético (IEF).

El aporte va dirigido a las personas de 24 años o más que obtengan su licencia de Enseñanza Media en una entidad educacional reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc).

El monto del aporte

Entre sus principales ejes, el beneficio contempla, según información del Ministerio de Desarrollo Social, un pago de $67.278 que se entrega por una única vez, en una cuota, al integrante familiar que obtiene dicho logro.

Además, el monto es reajustable en febrero de cada año, dependiendo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La idea de esta gratificación es reconocer el esfuerzo de quienes completan su educación media en la modalidad de educación de adultos.

¿Cómo solicitar los $67 mil?

Para quienes no han activado su Cuenta RUT de Banco Estado, el plazo para cobrar el beneficio, al cual no se postula, es de 18 meses. No obstante, si el pago es por transferencia bancaria a la Cuenta RUT, este plazo no rige, puesto que el beneficiario recibe el dinero directamente en su cuenta bancaria.

En caso de no tener una Cuenta RUT, el Ministerio de Desarrollo Social se encargará de solicitar su apertura al Banco Estado, lo que no tendrá ningún costo para el usuario.

En tanto, la acreditación del cumplimiento de los requisitos se lleva a cabo en forma interna, producto de información dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social y enviada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

