Adelantan pagos a vocales de mesa: ¿Cuándo se les empieza a entregar el dinero?

30 may. 2023 - 16:00 hrs.

El domingo 7 de mayo se realizaron las elecciones de consejeros constitucionales y quienes cumplieron un rol fundamental en esos comicios fueron los vocales de mesa.

Recientemente, la Tesorería General de la República (TGR) informó que adelantará los pagos correspondientes a las personas que ejercieron como vocales de mesa o miembros del colegio escrutador en las elecciones.

¿Cuándo comienzan los pagos?

Quienes hayan sido vocales de mesa o miembros del colegio escrutador en las pasadas elecciones, recibirán, a partir de este miércoles 31 de mayo, un pago de dos tercios de Unidad de Fomento (UF), lo que se traduce en $24.017.

En tanto, quienes efectuaron esta función por primera vez y que asistieron al curso de capacitación previo, recibirán un pago extra por UF 0,22, por lo que en este caso les corresponde un monto total que rodea los $32 mil.

Una vez liberados los pagos por parte de la Tesorería, estos serán asignados a los 152.210 ciudadanos que fueron vocales de mesa. De ese número, 135.729 ya habían desempeñado esa función; 12.650 eran vocales nuevos que recibieron capacitación y 3.741 fueron miembros de colegios escrutadores.

Vale precisar que esta bonificación no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no es imponible, ni tributable. En resumen, no contempla ningún descuento.

Consulta el estado del pago en línea

Si prestaste servicios como vocal de mesa, puedes consultar el estado del pago que te corresponde en el siguiente enlace, ingresando tu RUT.

Cabe destacar que los montos se harán llegar a quienes corresponda mediante una transferencia bancara a la cuenta que se indicó en el formulario respectivo. O, en su defecto, mediante pago directo en cajas de Banco Estado o Banco Estado Express, presentando el carnet de identidad.

