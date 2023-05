Feriado 21 de mayo: ¿Cómo funcionarán malls y supermercados?

20 may. 2023 - 19:00 hrs.

Este domingo 21 de mayo será feriado, ya que se celebra el Día de las Glorias Navales, porque se conmemora el Combate Naval de Iquique de 1879 y la gesta heroica de Arturo Prat, entonces capitán de la corbeta "Esmeralda", y su tripulación.

Al coincidir el feriado con un día domingo, los distintos comercios tendrán diferentes horarios de funcionamiento según el rubro al que pertenezcan.

¿El 21 de mayo es feriado irrenunciable?

A raíz de esta conmemoración a las Glorias Navales, posiblemente muchos recintos comerciales modifiquen sus horarios habituales de atención durante este fin de semana.

Sin embargo, se debe considerar que esta no es una obligación para los comerciantes, dado que el 21 de mayo no es feriado irrenunciable. Por lo mismo, el comercio debiera operar en su horario tradicional de domingo: mientras algunas tiendas abrirán, otras no.

Cabe destacar que solamente cinco días del año son considerados como irrenunciables por la ley:

1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). 1 de mayo (Día Internacional del Trabajador).

(Día Internacional del Trabajador). 18 y 19 de septiembre (Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército, respectivamente).

(Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército, respectivamente). 25 de diciembre (Navidad).

¿Cómo funcionarán malls y supermercados?

Al no ser feriado irrenunciable, el comercio mantendrá su horario de funcionamiento normal para ese día.

Según la legislación (art. 2 de la Ley N.º 19.973), tanto malls, farmacias, centros comerciales, restaurantes y supermercados, podrán abrir y cerrar en el horario que comúnmente lo hacen.

Cabe mencionar que aún queda un día feriado que este año coincide con día domingo, que corresponde al 16 de julio, en que se celebra el Día de la Virgen del Carmen.

