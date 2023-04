Bonos y subsidios para mujeres: ¿Cuáles son los pagos destinados a ellas?

25 abr. 2023 - 11:15 hrs.

Las mujeres son uno de los principales grupos que reciben diversos beneficios del Estado, los que tienen el propósito de ser una ayuda para su situación financiera.

Estos bonos y subsidios son para un amplio rango, pues va desde jóvenes, madres, jefas de hogar, trabajadoras, adultas mayores, pensionadas, entre otros.

¿Qué beneficios pueden recibir las mujeres?

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio dirigido a trabajadoras que tengan entre 25 y 29 años y que sean parte del 40% más vulnerable, según el RSH.

Para hacer las postulaciones, hay que ingresar, en cualquier fecha del año, al sitio web del Sence, aunque para ello es necesario contar con Clave Única.

Los pagos mensuales del BTM se suelen entregar el último día hábil del mes. En abril, estos se efectuarán el viernes 28.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte económico que se otorga de manera exclusiva a las mujeres que son madres biológicas o adoptivas.

Es necesario tener en cuenta que el monto no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino que una vez que la mujer beneficiaria cumple los 65 años y se pensiona.

El monto a recibir comienza a generar rentabilidad a partir de la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño, y $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Subsidio Protege

Desde este martes 25 abril hay pagos del Subsidio Protege para los trabajadores y trabajadoras que sean padres o madres, respectivamente. Las personas que reciben los $200.000 mensuales por cada hijo o hija son las siguientes:

Postulantes de enero: último pago del beneficio.

último pago del beneficio. Postulantes de febrero: segundo pago de un total de tres.

segundo pago de un total de tres. Postulantes de marzo: primer pago de un total de tres.

El Sence ratificó a Meganoticias.cl que sus postulaciones se extenderán hasta el 30 de junio; es decir, estarán vigentes durante todo el primer semestre de 2023. Las solicitudes de abril ya finalizaron, pero volverán a estar disponibles a partir del 1 de mayo en el sitio web www.subsidioalempleo.cl.

IFE Laboral

Las postulaciones del IFE Laboral también se extendieron hasta el 30 de junio de 2023 y el Sence manifestó a Meganoticias.cl que aumentará la cantidad de pagos para las y los solicitantes que efectuaron el proceso en febrero y marzo.

Lo que aún falta por determinar son las fechas de pago, cuyo monto puede llegar hasta los $300.000 mensuales para las mujeres que reúnan las condiciones.

Si se mantiene la modalidad de los últimos meses, el pago de mayo sería otorgado durante la primera semana de aquel mes.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Los adultos mayores de 65 años o más pueden recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que entrega un máximo de $206.173 mensuales.

Recientemente, la PGU tuvo un importante cambio en uno de sus requisitos. A partir de abril, pueden postular los pensionados y no jubilados que no integren el 10% más rico de la población total —hasta el 31 de marzo se excluía al 10% más rico, pero no considerando la totalidad del país, sino la población etaria de 65 años.

Las otras condiciones para ser beneficiario son:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

No ser pensionado de Capredena o de Dipreca.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es otro importante aporte económico dirigido a las familias por un periodo de dos años, aunque son las mujeres el grupo prioritario.

Para optar a esta ayuda no es necesario haber postulado, pero sí hay que tener en cuenta que la postulante debe haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Según indica ChileAtiende, el beneficio se entrega "diferenciado en el tiempo, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial (APS)". Para este año, los montos del bono son:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $21.823.

Desde el mes 7 al mes 12: $16.608.

Desde el mes 13 al mes 18: $11.419.

Desde el mes 19 al 24: $16.828.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal se entrega a mujeres embarazadas que sean trabajadoras, dependientes o independientes, y que gocen de cualquier subsidio (excepto el Subsidio Maternal o Familiar).

También lo pueden recibir los trabajadores, respecto de sus cónyuges embarazadas.

A partir del lunes 1 de mayo, sus valores serán los siguientes:



$20.328 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899.

por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899. $12.475 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913.

por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913. $3.942 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $627.913 y no exceda de $979.330.

