Posible retiro de fondos AFP: ¿Qué dijeron desde el Ministerio de Hacienda?

06 mar. 2023 - 10:00 hrs.

Posiblemente en abril, a partir del martes 18, iniciaría en el Congreso la discusión del proyecto de reforma constitucional que plantea un sexto retiro de fondos de AFP. En esa fecha se cumple el año en que la iniciativa no podía ser tramitada, tras rechazarse en 2022 el entonces quinto retiro previsional.

El debate legislativo sería primero en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo presidente, Vlado Mirosevic, pretende iniciarlo lo antes posible para evitar que se extiendan las expectativas y porque asegura que la medida será rechazada nuevamente.

Desde el Gobierno se han referido a la propuesta de extracción de ahorros de pensión en varias oportunidades. El último en hacerlo fue Mario Marcel, ministro de Hacienda y protagonista de esta trama desde 2020, cuando se presentó y aprobó en el parlamento el primer retiro.

¿Qué dijeron desde el Ministerio de Hacienda?

Cuando Marcel era presidente de Banco Central fue invitado a las respectivas comisiones congresistas para dar su visión experta sobre los retiros de fondos. En todas esas ocasiones se manifestó en contra de la medida, argumentando los riesgos inflacionarios que conllevaba, a pesar de la crítica situación socioeconómica que atravesaban las familias.

Ahora que es ministro de la República, su postura no ha cambiado. Recientemente, señaló que un sexto retiro podría "inyectar mayor inestabilidad" a la economía chilena.

Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Créditos: Twitter Ministerio de Hacienda.

"Se esgrimieron muchas razones para justificar los retiros de fondos de pensiones. El primero era la emergencia en medio de la crisis del coronavirus; después, por supuesto, las circunstancias fueron cambiando y hoy día son muy diferentes", indicó el secretario de Estado en Chilevisión.

Agregó que "desde el punto de vista macroeconómico, la economía está en un curso de estabilización y comenzará a crecer durante los próximos meses. El desempleo afortunadamente no ha aumentado y aquello que afectó tanto en la época del covid-19, que era que la gente no pudiera salir a trabajar, no es algo que esté ocurriendo hoy", declaró.

Un sexto retiro sería "más incertidumbre para los chilenos"

Marcel también expresó que "los chilenos hemos tenido bastante incertidumbre durante todos los últimos tres años como para agregarle más incertidumbre con un retiro de fondos de pensiones, cuyas consecuencias sobre la inflación, sobre el valor del dólar, sobre una serie de indicadores financieros ya los conocimos, los comprobamos".

Finalizó su argumento, mencionando que los retiros previsionales terminaron afectando "el crédito hipotecario, el costo de financiamiento para el Estado, afectaron muchas cosas. Lo que uno menos querría, en un momento en que ya la economía empieza a tomar un mejor rumbo, es reactivar una etapa de inestabilidad a través de los retiros".

