Estafas en temporada de Black Friday aumentan en un 1000%: Las claves para no ser víctima de un pirata informático

24 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Cuando estamos adportas de un evento de ecommerce de las características de un Black Friday, como el de este 25 de noviembre, tenemos que redoblar esfuerzos en lo que a evitar estafas se refiere.

Los ciberdelincuentes evolucionan mucho más rápido que los usuarios, por lo tanto, hay aspectos que usábamos para protegernos que ya no sirven. Un claro ejemplo son las técnicas de phishing o los métodos que usan para robar nuestros datos.

"Antes era muy fácil detectar una página falsa, como cuando íbamos al banco, nos dábamos cuenta de inmediato por una letra o por algo que era un sitio falso. Hoy no tienes cómo determinar, por lo tanto, la recomendación es que uno escriba el link directamente, no irse desde esos avisos o SMS”, explica la directora de Ciberseguridad de NTT DATA, Carolina Pizarro.

Otro de los temas que se han masificado para robar datos: los hackeos de WhatsApp. “Está siendo una de las técnicas más elaboradas y comunes, y le puede suceder a cualquiera, desde un CEO hasta una persona que no sabe nada de tecnología”, detalla Pizarro.

A lo que agrega: “Hoy recibes una llamada, te preguntan si publicaste un anuncio, al responder: ‘no’, ya te clonaron el Whatssap”. ¿Cómo ahorrarnos ese mal rato que nos mantendrá al menos 7 días sin recuperarlo? Activando la clave de verificación en dos pasos.

Otros aspectos que debiesen despertar nuestras alertas, más todavía en temporada de Black Friday -donde las estadísticas muestran que las estafas aumentan en un 1000%- según Carolina Pizarro son:

1) Sospecha de las promociones muy atractivas por el Black Friday, la gente cae muy fácil ante estas increíbles ofertas que, en la mayoría de los casos, son falsas.

2) Los ciberdelincuentes se preparan para cada evento: usan promociones y páginas falsas, además del robo de tarjetas de crédito en sitios no seguros. La recomendación es acceder sólo a sitios que tienen el candado de seguridad. No ingrese información personal en páginas no seguras, es decir que no comiencen con “Https”.

3) Validar antes las promociones. Las compañías anuncian antes de activar las ofertas que vienen. Verifica que el lugar donde vas a hacer la compra es real y cuenta con seguridad.

4) Alertas de sitio falso: Revisa si el sitio tiene alguna falta de ortografía, una foto de mala calidad o cualquier otro tipo de contenido dudoso.

5) ¿Parece increíble? Desconfía si el producto es excesivamente barato.

6) Atento a los métodos de pago: Hay quienes ofrecen muchos métodos de pago, pero si al comprar sólo puedes hacerlo a través de uno, hay que dudar.

7) Proteger nuestros dispositivos con antivirus, aunque parezca excesivo es una manera de evitar el robo de información.

8) Mantener las actualizaciones de las aplicaciones al día: hay personas a las que les parece innecesario, pero por ahí puedes dejar abiertas brechas de seguridad a nuestros equipos.

9) Verificar que la tienda donde vamos a comprar esté asociada efectivamente al evento, en este caso, al Black Friday.

Contraseñas y WIFI

Dos aspectos que destaca la experta en ciberseguridad tienen que ver con la importancia de tener contraseñas que sean fuertes frente a ataques o hackeos. Una contraseña con clave de 8 dígitos, como lo estábamos haciendo, un ciberdelincuente se demora 3 segundos en romperla.

“Si le pones un signo, una mayúscula, cambias un signo por un número y agregas un signo, hace que sea mucho más robusta”, explica.

Tener cuidado al conectarse a WIFI abiertos, si bien podemos acceder a reuniones, debemos evitar hacer transacciones de banco o que tengan que ver con seguridad. Lo mejor es poner la red de tu teléfono antes de conectarte a una red inalámbrica pública, por ejemplo, en el aeropuerto hay muchas redes abiertas y pueden ser falsas.

En general, las personas reaccionan una vez que ya han vivido un episodio de estas características; sin embargo, la educación y la anticipación todavía son opciones que pueden marcar la diferencia.

Todo sobre Black Friday