Feriados de Fiestas Patrias: ¿Cuándo no abrirán los supermercados?

Tras la aprobación del proyecto que declaraba como feriado el próximo viernes 16 de septiembre, este año serán cuatro los días de celebración de Fiestas Patrias, considerando el sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de aquel mes.

Sin embargo, no todos los feriados de esta festividad son irrenunciables, así que el comercio funcionará de distintas maneras dependiendo del día.

¿Qué días no abrirán los supermercados?

De los cuatro días feriados de las próximas Fiestas Patrias, solo el domingo 18 y el lunes 19 de septiembre son irrenunciables.

Esto último quiere decir que la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores están obligados a descansar y no acudir a sus fuentes laborales. Así, el comercio no funcionará con normalidad, llegando al punto de no abrir sus puertas para la atención al público, como es el caso de los supermercados.

Por otro lado, en el caso de los días feriados no irrenunciables, el comercio podrá funcionar, pero basándose en los horarios que tienen establecidos para los festivos, por lo que sus horas de apertura y cierre pueden variar respecto a un día normal.

Considerando lo anterior, los centros comerciales, farmacias, malls, supermercados, restaurantes y el comercio en general, pueden operar de forma normal, aunque se recomienda revisar los horarios de apertura y cierre en los sitios web o redes sociales del establecimiento.

¿Qué recintos podrán abrir al público?

Sí deberán abrir sus puertas al público los siguientes recintos:

Clubes.

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como "bencineras" o "bombas de bencina").

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles.

¿Qué feriados quedan después de Fiestas Patrias?

Una vez que transcurran las Fiestas Patrias, los feriados que restan corresponden en su mayoría a días hábiles, por lo que habrá dos fines de semana largos. A continuación, revisa los próximos festivos:

Lunes 10 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Encuentro de Dos Mundos Lunes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Martes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Domingo 25 de diciembre (Irrenunciable): Navidad

