Vacaciones de invierno: ¿En qué provincias del país no se adelantarán?

La alta circulación de virus respiratorios provocó que el Gobierno adelantara y extendiera las vacaciones de invierno.

En gran parte del país, con excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, las vacaciones de invierno duran dos semanas, pero para este año se les añadió una semana extra de descanso.

El Ministerio de Educación informó que entre las regiones de Arica y Los Lagos las vacaciones comenzarán este jueves 30 de junio, para retornar a las aulas el lunes 25 de julio. En tanto, en Aysén y Magallanes, el receso será desde el jueves 7 de julio hasta el lunes 1 de agosto.

Sin embargo, el seremi de Salud de la región de Los Lagos, Carlos Becerra, a través de la resolución exenta N°12.032, informó que las vacaciones de invierno no se adelantarán en las siguientes provincias:

Históricamente, en estas zonas rigen las mismas vacaciones de invierno que para Aysén y Magallanes, es decir, tener las tres últimas semanas de julio de receso.

De ese modo, los colegios de Chiloé y Palena estarán de vacaciones entre el 7 y 29 de julio, para volver a las aulas el lunes 1 de agosto.

🔴 Ante sus consultas me he contactado con la Seremia de Salud Los Lagos y me confirman que la suspensión de clases no aplicará a las Provincias de Palena y Chiloé. Quedo atento a sus comentarios. pic.twitter.com/z3FUB1Auks