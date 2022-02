Quinto retiro del 10%: ¿Qué pasará con el proyecto en el futuro gobierno de Gabriel Boric?

Actualmente, hay tres proyectos de retiro de fondos de pensiones en el Congreso, los que siguen la misma línea de las propuestas anteriores aprobadas para paliar la crisis del coronavirus, sin considerar la iniciativa de la cuarta extracción de AFP.

Una de las medidas que fue ingresada al Congreso Nacional es el denominado quinto retiro del 10%, presentado por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González.

Respecto a cuándo podría comenzar su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, aún no hay una fecha concreta, principalmente porque el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Ilabaca, señaló que el proyecto no cuenta con el respaldo suficiente para una eventual aprobación.

A pocos días de que finalice el actual Gobierno de Sebastián Piñera, el enfoque de la discusión se ha puesto en lo que sucederá con el quinto retiro en el mandato del Presidente electo Gabriel Boric, quien asume el viernes 11 de marzo.

¿Qué ha dicho Boric sobre el quinto retiro?

En una entrevista, el futuro Presidente de la República declaró que durante su gestión realizará lo posible para que "nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", haciendo alusión a la pandemia y sus efectos socioeconómicos en Chile y el mundo.

El magallánico descartó de plano posibles nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP, ya que considera que "no es una buena política". Esto fue reafirmado por su futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros".

"No voy a favorecer retiros y espero que el Parlamento siga la misma línea, pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

¿Qué han dicho los impulsores de la iniciativa?

La diputada Pamela Jiles, en su rol de autora del proyecto, señaló que no están de acuerdo con la postura del futuro Mandatario: "Cuento con el apoyo del segmento más importante que es la ciudadanía y eso ha sucedido en todos los retiros anteriores, porque a la clase política jamás le han gustado los retiros", señaló Jiles en el matinal "Mucho Gusto".

La parlamentaria agregó que "lo que ha ocurrido es que producto de la presión de la ciudadanía, la necesidad urgente de la ciudadanía expresada de mil maneras, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda. Yo tengo la esperanza de que ocurra lo mismo con el quinto retiro".

¿Qué se viene para el quinto retiro?

Si bien la Cámara de Diputados no ha establecido una fecha para comenzar la tramitación de este eventual nuevo retiro, su discusión iniciaría recién en marzo, cuando retornen las actividades al Congreso.

Cabe destacar que el 11 de marzo también habrá un recambio de parlamentarios, ya que asumirán las y los nuevos diputados y senadores escogidos durante las elecciones de noviembre de 2021.

De ese modo, marzo podría ser clave para el comienzo de la tramitación de la iniciativa, dependiendo de cómo avance la negociación para aprobar el quinto retiro, especialmente con las y los nuevos parlamentarios.

